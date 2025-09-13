Ucraina, l’Italia valuta un rafforzamento sul fronte est
Tra le ipotesi l’invio di altri due caccia e la permanenza prolungata del sistema Samp-T in Estonia
L’Italia non esclude un potenziamento del contingente già dispiegato lungo il fronte orientale dei confini Nato. Lo riportano oggi alcuni quotidiani, sottolineando che sul tavolo del governo restano diverse opzioni nell’ambito dell’operazione Sentinella Orientale, intensificata dopo lo sconfinamento di droni russi in Polonia.
Tra le ipotesi al vaglio c’è l’invio di altri due caccia, che potrebbero essere F-35 o Eurofighter, destinati a rafforzare la sorveglianza aerea dell’Alleanza Atlantica. Un’ulteriore opzione riguarderebbe invece il prolungamento della missione del sistema di difesa antiaerea Samp-T già operativo in Estonia, al fine di garantire una maggiore capacità di intercettazione e protezione contro possibili minacce.
Il rafforzamento della presenza italiana sul fronte est rientrerebbe negli sforzi condivisi con gli alleati Nato per mantenere elevato il livello di deterrenza e sicurezza in un contesto segnato da crescenti tensioni.