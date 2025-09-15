Ucraina, Mosca accusa la Nato: “È in guerra con la Russia”

Escalation diplomatica dopo incidenti con droni in Romania e Polonia. Kiev denuncia nuovi attacchi, Trump ipotizza un vertice di pace

Il Cremlino alza i toni: secondo Dmitri Peskov, portavoce di Vladimir Putin, “la Nato è di fatto in guerra con la Russia” per il sostegno militare all’Ucraina. La dichiarazione arriva mentre cresce la tensione attorno agli episodi di droni caduti in Romania e Polonia.

L’ambasciata russa a Bucarest ha definito l’incidente in territorio romeno “una provocazione di Kiev”, mentre Londra ha convocato l’ambasciatore russo per protestare contro “violazioni senza precedenti dello spazio aereo Nato”.

Sul campo, Kiev denuncia dodici feriti in un attacco missilistico russo contro un’azienda agricola nella regione di Sumy. Mosca replica riferendo di aver abbattuto sei droni ucraini nella regione di Belgorod. L’ex presidente Medvedev avverte: “Abbattere droni russi significherebbe guerra diretta con la Nato”.

Sul fronte diplomatico, Donald Trump ha ipotizzato di dover “convincere” Putin e Zelensky a incontrarsi, mentre in Italia il ministro della Difesa Guido Crosetto ha lanciato l’allarme: “Non siamo pronti a difenderci da un eventuale attacco russo o di altri Paesi”.