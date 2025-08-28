Ucraina sotto attacco: bombardata Kiev, almeno 17 morti

Tra le vittime quattro bambini. Colpito un palazzo di cinque piani, incendi in vari quartieri. Danneggiata anche la delegazione Ue

Un violento attacco russo ha colpito nella notte la capitale ucraina, causando almeno 17 morti, tra cui quattro bambini. Le autorità parlano di decine di feriti e di persone ancora intrappolate sotto le macerie. Nel distretto di Darnytskyi un edificio residenziale di cinque piani è stato completamente distrutto, mentre incendi hanno interessato abitazioni, un asilo e un grattacielo.

Il ministro degli Interni Ihor Klymenko ha riferito che oltre 500 soccorritori e 1.000 agenti di polizia sono impegnati nelle operazioni di ricerca, con l’ausilio di cani, droni e mezzi robotici.

Gli attacchi hanno danneggiato anche la delegazione dell’Unione europea e il British Council a Kiev. Immediate le condanne internazionali: Emmanuel Macron ha parlato di “terrore e barbarie”, mentre Ursula von der Leyen ha ribadito che “la Russia deve fermare i bombardamenti indiscriminati”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato che “Mosca sceglie i missili al posto dei negoziati”, invocando una presa di posizione da parte di Cina e Ungheria. Mosca, invece, sostiene di aver colpito solo infrastrutture militari e industrie belliche.