Ucraina sotto attacco: bombardata Kiev, almeno 17 morti

Tra le vittime quattro bambini. Colpito un palazzo di cinque piani, incendi in vari quartieri. Danneggiata anche la delegazione Ue

28 agosto 2025 14:16
Ucraina sotto attacco: bombardata Kiev, almeno 17 morti - © Ansa/Afp
© Ansa/Afp
Un violento attacco russo ha colpito nella notte la capitale ucraina, causando almeno 17 morti, tra cui quattro bambini. Le autorità parlano di decine di feriti e di persone ancora intrappolate sotto le macerie. Nel distretto di Darnytskyi un edificio residenziale di cinque piani è stato completamente distrutto, mentre incendi hanno interessato abitazioni, un asilo e un grattacielo.

Il ministro degli Interni Ihor Klymenko ha riferito che oltre 500 soccorritori e 1.000 agenti di polizia sono impegnati nelle operazioni di ricerca, con l’ausilio di cani, droni e mezzi robotici.

Gli attacchi hanno danneggiato anche la delegazione dell’Unione europea e il British Council a Kiev. Immediate le condanne internazionali: Emmanuel Macron ha parlato di “terrore e barbarie”, mentre Ursula von der Leyen ha ribadito che “la Russia deve fermare i bombardamenti indiscriminati”.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha denunciato che “Mosca sceglie i missili al posto dei negoziati”, invocando una presa di posizione da parte di Cina e Ungheria. Mosca, invece, sostiene di aver colpito solo infrastrutture militari e industrie belliche.

