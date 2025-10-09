Udine: travolta mentre va a scuola, muore a 17 anni

L’incidente all’alba a Precenicco (Udine): Alice Morsanutto stava attraversando per prendere il bus

Una tragedia ha scosso la comunità di Precenicco, in provincia di Udine, dove questa mattina, poco dopo le 6.30, una ragazza di 17 anni, Alice Morsanutto, ha perso la vita dopo essere stata investita da un’auto. La giovane stava attraversando la strada per raggiungere la fermata del bus che l’avrebbe portata a scuola, a circa 200 metri dalla sua abitazione.

Alla guida del veicolo c’era un giovane, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari inviati dalla centrale operativa Sores Fvg, supportati dai vigili del fuoco. Purtroppo, nonostante i soccorsi, per Alice non c’è stato nulla da fare.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. L’intera comunità è sotto shock per la perdita improvvisa di una ragazza descritta da tutti come solare e piena di vita.