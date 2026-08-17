Ultimate Frisbee, Rimini torna sul palcoscenico mondiale

Tequila Boom Boom e Cotarica Grandes ai Mondiali per Club in Irlanda: subito due vittorie per le formazioni riminesi

L’Ultimate Frisbee riminese torna sul palcoscenico mondiale. Le Tequila Boom Boom, formazione femminile, e il Cotarica Grandes, formazione maschile della Libera Società del Frisbee ASD di Rimini, sono in Irlanda per partecipare ai WFDF World Ultimate Club Championships 2026 (WUCC), i Campionati del Mondo per Club in programma a Limerick dal 15 al 22 agosto.

Un appuntamento di assoluto prestigio internazionale, nel quale Rimini è presente con due delle proprie storiche formazioni, chiamate a confrontarsi con Club provenienti da tutto il mondo. E l’avventura irlandese è iniziata nel migliore dei modi, con due vittorie di grande carattere.

Nella divisione femminile, le Tequila Boom Boom hanno superato le tedesche JinX midnight di Berlino per 15-13, conquistando un successo importante in una partita combattuta fino alle battute conclusive. Grande equilibrio anche nella sfida della divisione Open, dove il Cotarica Grandes ha avuto la meglio sui giapponesi Technicolor di Tokyo per 15-14. Un solo punto di margine al termine di un confronto serratissimo, che ha premiato i riminesi e regalato alla Libera Società del Frisbee una seconda affermazione internazionale.

I due risultati confermano ancora una volta la presenza di Rimini ai massimi livelli dell’Ultimate. La Libera Società del Frisbee rappresenta infatti una delle realtà storiche di questo sport in Europa: l’associazione nasce ufficialmente a Rimini nella metà degli anni Ottanta, mentre i giocatori del Cotarica avevano iniziato a ritrovarsi per giocare già nel 1978.

In oltre quaranta anni di attività agonistica le squadre della società hanno conquistato più di 40 scudetti, oltre a un bronzo in Champions League nel 2007 e numerose medaglie al Paganello. La società conta oggi oltre 300 giocatori, più di 200 Under 18 e nove squadre cittadine. Una storia profondamente legata alla città e a una disciplina nella quale competizione e fair play sono inseparabili.

L’Ultimate, infatti, è uno sport di squadra giocato con il disco e caratterizzato dall’assenza dell’arbitro: sono gli stessi atleti a gestire le chiamate in campo secondo i principi dello Spirit of the Game, lo Spirito del Gioco, elemento fondante della disciplina.

La partecipazione contemporanea di Tequila Boom Boom e Cotarica Grandes ai Mondiali per Club rappresenta quindi non soltanto un importante risultato sportivo per la Libera Società del Frisbee, ma anche una prestigiosa vetrina internazionale per l’intero movimento dell’Ultimate riminese.

Dopo il positivo avvio, il cammino delle due formazioni proseguirà nei prossimi giorni sui campi di Limerick, con l’obiettivo di confrontarsi alla pari con alcune delle migliori realtà mondiali e portare il nome di Rimini il più avanti possibile nella competizione.