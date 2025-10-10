Ultimi comizi in Toscana: centrodestra unito a Firenze, il campo largo prova a ricompattarsi

A pochi giorni dal voto di domenica e lunedì, Tomasi chiude la campagna con i leader della coalizione. Segnali di distensione tra Giani e Conte dopo settimane di tensioni

La Toscana entra nelle ultime ore di una campagna elettorale accesa e segnata da divisioni, soprattutto nel fronte progressista. Mentre il centrodestra sceglie l’immagine dell’unità per la chiusura dei comizi, il centrosinistra tenta di ricucire gli strappi interni in vista del voto di domenica e lunedì.

A Firenze, il candidato del centrodestra Tomasi ha calcato il palco insieme ai leader nazionali della coalizione, in un evento partecipato che ha voluto ribadire la compattezza del fronte. “Siamo pronti a cambiare la Toscana”, ha dichiarato Tomasi, applaudito da una piazza gremita, con i principali esponenti di Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia al suo fianco.

Sul versante opposto, il cosiddetto campo largo appare ancora in ordine sparso. Tuttavia, negli ultimi giorni si intravedono segnali di disgelo tra Eugenio Giani e il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, dopo settimane di freddi rapporti e accuse reciproche. I due si sarebbero sentiti per tentare un’ultima mediazione politica, nel tentativo di presentare un fronte comune contro l’avanzata del centrodestra.

L’atmosfera resta tesa ma vivace. I prossimi giorni saranno decisivi per convincere gli indecisi e misurare la reale capacità dei partiti di mobilitare il proprio elettorato. La Toscana si prepara così a un weekend elettorale dal risultato tutt’altro che scontato.