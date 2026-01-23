Ultimi giorni per iscriversi al corso “Paghe e contributi” di Cescot Rimini

Il corso, in partenza il 2 febbraio, prepara i partecipanti alla gestione completa dell’ufficio paghe e contributi

Ci sono ancora pochi giorni per iscriversi al corso “Paghe e contributi” promosso da Cescot Rimini, in partenza il 2 febbraio, rivolto a chi desidera acquisire o rafforzare competenze professionali nell’ambito della gestione amministrativa del personale.

Il corso, della durata complessiva di 40 ore, offre una preparazione completa sulle principali attività dell’ufficio paghe: dall’attivazione alla cessazione del rapporto di lavoro, dall’elaborazione della busta paga agli adempimenti fiscali e previdenziali, fino alla tenuta dei registri obbligatori. Accanto alla parte teorica, ampio spazio è dedicato alla formazione pratica: le lezioni si svolgeranno in laboratorio informatico, con postazioni individuali, simulando un intero anno di gestione amministrativa e permettendo ai partecipanti di confrontarsi con tutte le principali casistiche reali di un ufficio paghe.

Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza e sarà possibile accedere ai servizi di Cescot Lavoro, tra cui tirocini e segnalazioni ad aziende in cerca di personale.