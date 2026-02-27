Ultimo appuntamento con il teatro per bambini all’Auditorium Pina Renzi

Domenica 1° marzo Sciroppo di Teatro porta in scena “Le nuove avventure dei musicanti di Brema” per i più piccoli

Terzo e ultimo appuntamento con il teatro per bambini e famiglie all’Auditorium Pina Renzi. Domenica 1° marzo alle 16.30 Sciroppo di Teatro presenta Le nuove avventure dei musicanti di Brema, della compagnia Teatro Due Mondi, uno spettacolo adatto a bambini dai 6 anni in su.

I musicanti, che ci hanno fatto conoscere i fratelli Grimm, sono animali oramai vecchi (un cane inglese, un gatto italo-ispanico, un asino tedesco e un’oca francese) e si guadagnano da vivere cantando buffe canzoni e raccontando storie, girando il mondo. L’incontro con una cicogna ferita cambia i loro programmi. Un bambino, proveniente dall’Africa o dall’Asia, deve essere consegnato a Madame Europe; ma la signora non si trova, così come sembra impossibile trovare la sua casa. Parte allora il viaggio alla ricerca di via dell’Ospitalità, viaggio che è continuamente interrotto da situazioni comiche e canzoni che illustrano le diverse tappe e le avventure che si susseguono.

Gli attori-cantanti del Teatro Due Mondi portano in scena maschere zoomorfe, costumi multicolori e strumenti musicali, usano lo spazio del teatro in maniera totale ed essenziale.

Come avviene in strada è l’architettura che diventa scenografia e il pubblico è parte del racconto. Nello spettacolo vengono parlate diverse lingue in una sorta di grammelot comprensibile a tutti, le rime si rincorrono e si fondono nel canto arricchite da citazioni dal mondo dei clown e delle commedie musicali.