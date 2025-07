Un chilo di cocaina in casa: arrestati padre, madre e figlio

Trovati anche documenti d'identità rubati e migliaia di euro in contanti

I carabinieri della stazione di Gattatico, con il supporto dell’unità cinofila della polizia provinciale di Reggio Emilia, hanno arrestato tre persone – padre, madre e figlio – al termine di una perquisizione domiciliare che ha portato al sequestro di oltre un chilo di cocaina, una somma consistente di denaro in contanti e numerosi documenti d’identità risultati rubati.

L’operazione è scattata nella mattinata di ieri e ha avuto come obiettivo l’abitazione di un 47enne residente a Parma, già noto alle forze dell’ordine per reati contro la persona e sospettato da tempo di essere coinvolto in un traffico di sostanze stupefacenti. In casa erano presenti anche la moglie, 43 anni, e il figlio di 22, entrambi arrestati in concorso con il capofamiglia.

Durante la perquisizione, oltre alla cocaina – accuratamente confezionata e pronta per essere immessa sul mercato – i militari hanno rinvenuto diverse migliaia di euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio, nonché alcuni documenti d’identità rubati, che saranno oggetto di ulteriori accertamenti.

I tre sono stati condotti in caserma per gli atti di rito e successivamente trasferiti in carcere su disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per chiarire l’estensione della rete di spaccio e l’eventuale coinvolgimento di altri soggetti.