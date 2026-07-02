Un fine settimana da non perdere a Riccione: dai motori della Ducati alla ginnastica mondiale

La Perla verde si prepara a un fine settimana da tutto esaurito

Riflettori accesi in piazzale Ceccarini a Riccione per il gran finale di Cinè in città. Sarà una parata di stelle del cinema italiano: da Pilar Fogliati a Pio e Amedeo, fino al regista Silvio Soldini. Ma è solo l’antipasto di un cartellone che vedrà sfilare in città oltre 5mila ducatisti, i grandi nomi del giornalismo d’inchiesta e 3mila atleti da tutto il mondo per il Festival del Sole, mentre la spiaggia si prepara al concerto al sorgere del sole di Mille. Un weekend da non perdere.

Il programma

Gran finale questa sera, giovedì 2 luglio, per Ciné-Giornate di cinema con l’assegnazione del Premio Anica 80, in programma dalle 21 in piazzale Ceccarini. I titoli premiati saranno: "Notte prima degli esami 3.0" di Tommaso Renzoni, "Breve storia d'amore" di Ludovica Rampoldi e "Gioia mia" di Margherita Spampinato.

Tra gli ospiti attesi sul palco: Tommaso Renzoni, Tommaso Cassissa, Adriano Moretti, Alice Lupparelli e Alice Maselli per "Notte prima degli esami 3.0"; Pilar Fogliati e Andrea Carpenzano per "Breve storia d'amore"; Margherita Spampinato, Aurora Quattrocchi e Marco Fiore per "Gioia mia".

Nel corso della serata saranno inoltre consegnati il Premio Anica Mina Larocca assegnato a manager e imprenditrici del settore cinematografico, audiovisivo e digitale, il Premio Speciale Anica 80 “Dalla Pagina al Grande Schermo” a Silvio Soldini per la sceneggiatura de "Le assaggiatrici", mentre "Oi vita mia" di Pio e Amedeo riceverà il Premio Speciale Anica “Opera prima campione di incassi”. La serata si chiuderà con la proiezione del film "Breve storia d’amore" di Ludovica Rampoldi. Al Cinepalace alle 21:15 sarà proiettato, in anteprima nazionale, il film "I swear" di Kirk Jones che racconta con sensibilità il percorso di crescita di una persona con la sindrome di Tourette.

Nell’ambito di Ciné in città, continua fino al 30 agosto a Villa Franceschi, la mostra fotografica Pianosequenza di Adolfo Franzò che, attraverso circa 40 opere, coglie i volti dei più grandi interpreti dello spettacolo italiano e internazionale. La mostra è aperta fino all’11 luglio, tutti i giorni dalle 9 alle 13 e dalle 18 alle 24; dal 12 luglio al 30 agosto, dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13 e dal venerdì alla domenica dalle 20 alle 24.

Ogni giovedì, dalla sera a mezzanotte, appuntamento con Giovedì dell’arte, l’iniziativa che porta in scena l’espressione artistica locale in un contesto informale e accessibile, offrendo un’occasione di incontro tra artisti e pubblico. Nel tratto compreso tra il piazzale del porto e le spiagge 88/90, i pittori del territorio daranno vita alle loro opere sotto gli occhi di passanti e turisti, offrendo uno spettacolo di creatività, colore e tecnica. Un’occasione unica per assistere dal vivo alla nascita di quadri originali, incontrare gli artisti e lasciarsi ispirare dall’arte.

Dal 2 al 5 luglio Riccione si colora di rosso con il World Ducati Week 2026, il raduno mondiale dedicato agli appassionati delle due ruote e della casa motociclistica di Borgo Panigale che quest’anno celebra il suo centenario. Il programma riccionese si apre oggi, giovedì 2 luglio, con l’apertura della mostra Pills of Forma – Feelings designed by Ducati in Borgo Panigale al The Box Hotel Riccione (viale Milano). La mostra resta aperta fino al 13 settembre ed è visitabile a ingresso libero tutti i giorni dalle 8 alle 21.

Domani sera, venerdì 3 luglio, in arrivo a Riccione oltre 5mila motociclisti che, partiti dall’autodromo Santamonica Marco Simoncelli di Misano, raggiungerà la zona Marano. Il punto di arrivo sarà il Samsara Beach dove è in programma la tradizionale rustida di pesce e il Ducati beach party. Venerdì 3 luglio alle 21:15, la rassegna culturale “Vieni mercoledì sera alla Lodi Fé” presenta una serata dedicata al jazz. Ospite speciale della serata, il contrabbassista Onorino Tiburzi accompagnato da Edoardo Javier Maffei al sax, Andrea Conti alla chitarra e Giorgio Bartoloni alla batteria. L’inziativa è a ingresso libero a cura dell’associazione Amici dei musei Riccione e Valconca.

Sabato 4 luglio, dalle 6:30 alle 7:30, nel parco di Villa Mussolini, a pochi passi dal mare, l’appuntamento è con il benessere grazie alle lezioni di Yoga al sorgere del sole. Le lezioni, adatte a praticanti di ogni livello, sono a ingresso con offerta libera e si terranno ogni sabato mattina fino al 5 settembre.

Domenica 5 luglio si apre sulle note musicali in riva al mare della rassegna Albe in controluce. Alle ore 5:15, sulla spiaggia libera di piazzale San Martino, a salire sul palco a pochi passi dal mare sarà Mille, tra le voci più originali e sorprendenti della nuova scena cantautorale italiana, attesa a Riccione nell’ambito del tour “Estate 2026”. Il concerto riccionese sarà l’occasione per ascoltare dal vivo i brani del disco e alcune delle canzoni più amate del suo repertorio, in uno spettacolo che trova proprio nella dimensione live la sua espressione più autentica. In piazzale Ceccarini, domenica alle 21:15, il giornalista d’inchiesta e conduttore di Report Sigfrido Ranucci inaugura i grandi appuntamenti estivi della rassegna “Senza fine -– Parole e libri sotto luna e stelle di Riccione”. In dialogo con Emiliano Visconti, il giornalista presenterà il suo nuovo libro “Il ritorno della casta” (Bompiani, 2026), offrendo una profonda riflessione sul rapporto tra potere, giustizia e democrazia alla luce delle riforme costituzionali della magistratura.

Sono oltre 3.000 provenienti da 16 nazioni gli atleti in arrivo a Riccione nel weekend per partecipare alla 19esima edizione del Festival del Sole, una delle più importanti manifestazioni europee dedicate alla ginnastica non competitiva. Il primo grande appuntamento sarà quello di domenica 5 luglio. La serata inaugurale inizierà alle 21 con la tradizionale sfilata di tutte le nazioni partecipanti che, percorrendo viale Ceccarini, arriveranno in piazzale Roma dove è in programma il galà di apertura, un grande spettacolo pensato appositamente per accogliere i partecipanti e dare ufficialmente il via alla settimana del Festival. Bandiere, colori e divise dei diversi Paesi si incontreranno davanti al pubblico della città, restituendo fin dalla prima serata tutta la dimensione internazionale della manifestazione. Grazie all’iniziativa della Commissione per le Pari Opportunità sarà presente al galà la stella della paradance Giusy Sbaglio per lanciare un messaggio di forza, inclusione e resilienza.

Da lunedì 6 a giovedì 9 luglio, ogni sera dalle 20:30 alle 23:00, i gruppi si esibiranno contemporaneamente nelle tre arene allestite sul lungomare: in piazzale Roma, in piazzale Aldo Moro e nell’area dei Giardini Montanari. Prosegue a Villa Mussolini “Bruno Barbey. Gli italiani”, il grande reportage sull’Italia degli anni Sessanta immortalata dall’artista, tra memoria collettiva e nascita del boom economico. L’esposizione resterà aperta fino al 27 settembre: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 23.