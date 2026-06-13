“Un Mare di Rosa” 2026, la spiaggia di Rimini diventa un grande palcoscenico a cielo aperto

Dal 19 giugno tra Bagno 47 e 63 musica, danza, spettacoli, vino ed eventi per famiglie

La spiaggia di Rimini torna a colorarsi di emozioni, sapori e spettacolo. Venerdì 19 giugno torna in grande stile "Un Mare di Rosa", l'evento firmato Piacere Spiaggia Rimini che ogni anno trasforma la spiaggia di Rimini Sud in uno straordinario palcoscenico a cielo aperto.

Dal Bagno 47 al Bagno 63, dalle ore 19.00 fino a mezzanotte, la riva del mare si accenderà di musica, spettacoli, sapori e divertimento, con un programma capace di soddisfare tutti i gusti e tutte le età: dagli amanti del buon vino e della gastronomia locale agli appassionati di danza, dalla musica dal vivo agli spettacoli per famiglie, fino alle attrazioni dedicate ai più piccoli.

Quest'anno "Un Mare di Rosa" celebra inoltre un traguardo importante: il decennale di "Un Mare di Vino", un progetto che in questi dieci anni è diventato un simbolo di promozione del territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche. Un anniversario che viene raccontato e celebrato anche attraverso la mostra "Un Mare di Terra", allestita lungo la riva del mare nelle settimane precedenti all'evento.

«I vini dei Colli Riminesi raccontano un territorio unico, dove l'entroterra e il mare dialogano da sempre», sottolinea Nicola Bianchini, presidente della Strada dei Vini e dei Sapori dei Colli di Rimini. «La sapidità che caratterizza molti dei nostri vini trova una naturale connessione con il mare e con l'identità della Riviera. Per questo invito tutti, residenti e turisti, a passeggiare lungo la battigia e a visitare la mostra "Un Mare di Terra", un percorso che celebra il valore del vino e il suo profondo legame con il mare, raccontando storie di persone, tradizioni e passione».

"Let's Dance": tra le grandi novità dell'edizione 2026 arriva la nuova pista da ballo in riva al mare allestita presso il Bagno 57. Un vero e proprio viaggio musicale attraverso gli anni '70, '80 e '90, guidato dai DJ Luca Belloni, Gippo DJ e Giovanni Lombardo, che si alterneranno in consolle per far rivivere le atmosfere e le emozioni che hanno fatto ballare intere generazioni. Un'occasione unica per scatenarsi sulla battigia, con i piedi nella sabbia e lo sguardo rivolto alle stelle.

"Il Ballo": torna anche uno degli appuntamenti più apprezzati dal pubblico, il grande palco in riva al mare allestito presso il Bagno 50, che dalle ore 19.00 fino a mezzanotte ospiterà un susseguirsi di esibizioni e spettacoli provenienti da culture e tradizioni differenti. Sul palco si esibiranno centinaia di artisti provenienti dalle scuole: Juan Castro con i balli latino-americani, la scuola MADD Contemporary Dance, Fermento Etnico con i balli popolari internazionali, Invasion Crew con le sue performance di urban dance e il Centro Arte Flamenco Mahou de Castilla.

«Portare sulla spiaggia stili e linguaggi diversi, dal contemporaneo ai balli popolari internazionali, significa offrire al pubblico un'esperienza culturale autentica e inclusiva», spiega Gianni Donati, curatore dello spettacolo "Il Ballo". «Un Mare di Rosa dimostra ogni anno come la danza possa diventare uno straordinario strumento di incontro tra persone e culture. Ci auguriamo di poter replicare il grande successo registrato nella scorsa edizione, che ha coinvolto migliaia di spettatori lungo la battigia».

Ad arricchire ulteriormente il programma della serata sarà il Chiringuito Kokale del Bagno 63, che per tutta la notte diventerà il punto di riferimento per gli amanti del rock anni '90. Titolo della serata: Wonderwall, con un coinvolgente tributo alle grandi hit che hanno segnato un'intera generazione.

Come ogni anno, non potrà mancare l'emozione di "Un Mare di Fuoco". Le fiamme illumineranno la notte grazie alle spettacolari performance di artisti capaci di trasformare il fuoco in arte, danzando con eleganza e maestria come moderni custodi degli elementi. A stupire il pubblico tra gli artisti ci saranno Otto Mix, La Barraca e Le Sfilastre.

Alcune band tra cui: i Soundcheck e i Riverbound porteranno sul mare tutta la loro energia, contribuendo a creare una colonna sonora perfetta per una notte di festa, emozioni e condivisione.

Spazio anche alle famiglie e ai più piccoli, con un'area interamente dedicata al divertimento presso il Bagno 62. Qui saranno protagonisti il Ludobus, con i suoi giochi della tradizione capaci di coinvolgere grandi e bambini, e il Circo dei Saltimbanchi, pronto a regalare sorrisi, stupore e momenti di meraviglia attraverso spettacoli e animazioni per tutta la famiglia.

Per gli operatori balneari, "Un Mare di Rosa" rappresenta molto più di un semplice evento. «Per noi operatori della spiaggia è l'apice della vita balneare», afferma Mauro Vanni, presidente della Cooperativa Operatori di Spiaggia di Rimini. «È il momento in cui sulla spiaggia si vive pienamente quello spirito dell'accoglienza che da sempre caratterizza il nostro lavoro. Una serata in cui gli stabilimenti, gli operatori, gli ospiti e il territorio si uniscono in una grande festa condivisa, mostrando il volto più autentico dell'ospitalità romagnola».

Anche il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad, sottolinea il valore strategico dell'iniziativa: «Un Mare di Rosa è ormai un'istituzione della Notte Rosa. Un evento che negli anni ha saputo crescere e consolidarsi, portando sulla spiaggia un'offerta culturale di qualità che valorizza l'enogastronomia, le eccellenze del territorio, l'arte, la musica e la danza. È una manifestazione che racconta l'identità di Rimini e della Romagna attraverso artisti, produttori e performance d'eccezione, contribuendo a rendere ancora più attrattiva la nostra destinazione».

Tra vino, sapori, danza, musica, spettacoli e divertimento, "Un Mare di Rosa 2026" si conferma uno degli appuntamenti più attesi della Notte Rosa, una grande festa sulla spiaggia dove il mare diventa il palcoscenico naturale di un'esperienza unica da vivere insieme, all'insegna della bellezza, della convivialità e dell'identità del territorio.