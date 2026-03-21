Un media hub per il turismo: la Perla Verde lancia Riccione.it

Il nuovo sito si afferma come fonte autorevole per i sistemi digitali e l’intelligenza artificiale, valorizzando contenuti e offerte della destinazione

La città di Riccione compie un nuovo passo strategico nel percorso di innovazione digitale e promozione turistica con il lancio ufficiale di Riccione.it, il nuovo portale di destinazione realizzato dall’Agenzia Tattica che va a completare e potenziare l’ecosistema digitale di Riccione Welcome.

Il sito si integra in modo sinergico con i principali canali già attivi – Facebook, Instagram, TikTok e WhatsApp – contribuendo alla costruzione di una piattaforma digitale connessa, capace di dialogare con gli utenti lungo tutto il loro percorso di scoperta, scelta e permanenza.

Riccione.it nasce come uno strumento moderno, progettato secondo i più avanzati criteri di ottimizzazione SEO (l’insieme di strategie volte a migliorare la visibilità e il posizionamento sui motori di ricerca) e GEO (l’ottimizzazione che rende i contenuti autorevoli per le intelligenze artificiali e le loro risposte), con una particolare attenzione ai nuovi sistemi di ricerca sempre più guidati dall’AI.

Un approccio che consente alla destinazione di posizionarsi in modo efficace non solo sui motori di ricerca tradizionali, ma anche all’interno dei nuovi motori di risposta, che stanno ridefinendo il modo in cui gli utenti accedono ai contenuti.

Il portale si presenta come un hub completo di destinazione, capace di raccontare Riccione in tutte le sue sfaccettature: dagli eventi al lifestyle, dall’offerta turistica alle esperienze, fino agli elementi identitari che rendono unica la città.

L’obiettivo è diventare una delle fonti autorevoli da cui i nuovi sistemi digitali attingono per costruire risposte pertinenti, aggiornate e di qualità per gli utenti, rafforzando al contempo la visibilità e il posizionamento del brand Riccione nei contesti digitali più evoluti.

Con questo progetto, Riccione consolida il proprio ruolo non solo come destinazione turistica, ma anche come player attivo nel panorama della comunicazione digitale, capace di operare come editore e media hub, valorizzando contenuti, dati e piattaforme in un’ottica integrata e strategica.

“Con Riccione.it – osserva l’assessore al Turismo Mattia Guidi – facciamo un passo deciso verso un modello evoluto di gestione della destinazione, in cui contenuti, dati e piattaforme dialogano tra loro in modo strutturato. Non parliamo più solo di un sito web, ma di un’infrastruttura digitale progettata per essere indicizzata non solo dai motori di ricerca tradizionali, ma anche dai nuovi sistemi di risposta basati su intelligenza artificiale.

L’obiettivo è presidiare a monte la costruzione delle informazioni, diventando una fonte autorevole e qualificata per gli algoritmi che oggi influenzano le scelte degli utenti. In questo scenario, Riccione si posiziona sempre più come editore e media hub della propria destinazione, capace di generare contenuti strategici e distribuirli in modo integrato su tutti i touchpoint digitali.

Ci tengo a sottolineare che questo grande risultato è stato raggiunto grazie al lavoro congiunto del team dell’assessorato al Turismo, dell’agenzia Tattica, di Promhotels, delle associazioni di categoria, delle cooperative e delle realtà turistiche della nostra città. Infatti, se spiagge, hotel, eventi, parchi tematici, divertimento e le tantissime esperienze che rendono Riccione unica sono finalmente presenti in un’unica vetrina digitale, il merito è di un enorme lavoro condiviso tra pubblico e privato.

Questo è un ulteriore punto di partenza per un sito che sarà in continua integrazione ed evoluzione.”

«Con il lancio di Riccione.it si completa un passaggio fondamentale nel percorso di evoluzione digitale della destinazione – osserva il presidente di Promhotels, Andrea Ciavatta.

Come Promhotels, siamo orgogliosi di essere stati coinvolti in questa progettualità e di aver lavorato insieme all’assessorato al Turismo per la realizzazione di uno strumento che non è solo un sito, ma un vero e proprio hub strategico all’interno dell’ecosistema di comunicazione di Riccione.

Oggi diventa imprescindibile disporre di una piattaforma di atterraggio efficace, in grado di valorizzare le campagne di comunicazione attraverso contenuti autorevoli, aggiornati e pensati per i nuovi modelli di ricerca, sempre più orientati all’intelligenza artificiale.

Allo stesso tempo, Riccione.it è progettato per favorire la conversione: l’utente non si limita a informarsi, ma può compiere azioni concrete, dalla prenotazione del soggiorno all’acquisto di esperienze. Promhotels curerà la gestione e l’aggiornamento dei contenuti, con l’obiettivo di garantire continuità, qualità e coerenza nel racconto digitale della destinazione».

Il lancio di Riccione.it rappresenta quindi un ulteriore tassello di una visione più ampia, che vede la città investire in strumenti innovativi per intercettare nuovi pubblici, migliorare la qualità dell’informazione e rafforzare la relazione con il visitatore in ogni fase del suo viaggio.