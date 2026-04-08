Un museo che diventa casa: a Rimini prende forma il centro per le nuove generazioni

Al via il centro culturale tra laboratori, eventi e inclusione

L’ala moderna del Museo come luogo dove si fa e si fruisce cultura allarga i suoi orizzonti a spazio anche per la socialità e per le relazioni, specificatamente dedicate agli adolescenti. La Giunta comunale ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione che avvia l’intervento finanziato dal Programma Nazionale Inclusione 2021–2027, cofinanziato dall’Unione Europea.

Il progetto prevede la realizzazione di spazi multifunzionali, ambienti per attività educative e laboratoriali, aree per incontri con famiglie e scuole e un giardino esterno pensato per eventi, concerti, mostre e iniziative estive. L’obiettivo, come riportato negli atti, è “garantire una rete stabile di servizi e attività educative integrate sul territorio”, offrendo un punto di riferimento per ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 21 anni.

Accanto alla riorganizzazione degli ambienti, la progettazione punterà sulla sostenibilità energetica. Gli allegati indicano che “particolare attenzione verrà dedicata all’efficienza degli impianti e all’integrazione di fonti rinnovabili, assicurando ridotti costi di gestione, comfort e continuità di esercizio”. L’intervento edilizio ha un valore di 270.000 euro, parte del finanziamento complessivo di 417.300 euro destinato alla realizzazione e all’allestimento del nuovo centro.

Il progetto si inserisce in una strategia più ampia e integrata, che mette assieme Cultura, Sociale e Politiche Giovanili. Il Comune di Rimini, come ente capofila del Distretto Socio-Sanitario, ha ottenuto oltre 3 milioni di euro dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la creazione di un distretto per i giovani, rivolto a una platea potenziale di oltre 26.000 ragazze e ragazzi residenti nell’Ambito Territoriale Sociale di Rimini. Secondo l’Osservatorio economico sociale della Camera di Commercio della Romagna, nel 2022 i giovani Neet tra i 15 e i 29 anni erano il 14%, un dato migliore della media nazionale, mentre il tasso di disoccupazione giovanile (15–34 anni) si attestava all’11,3%.

Con l’approvazione del documento, prende ora avvio la fase di progettazione che porterà al progetto di fattibilità e, successivamente, all’apertura del cantiere.