Un nuovo prestigioso riconoscimento per Milena Renzi, prestigiosa penna di San Giovanni in Marignano

L'International Academy of Ethics le ha conferito la Fellowship per il suo impegno nei temi dei diritti umani

Nuovo e importante riconoscimento internazionale per Milena Renzi, scrittrice, giornalista e operatrice culturale originaria di San Giovanni in Marignano. L'International Academy of Ethics le ha conferito la Fellowship per il suo impegno nei temi dei diritti umani, del dialogo interculturale e del ruolo della cultura come ponte tra civiltà. Nel corso della sua carriera, Renzi ha maturato esperienze internazionali come corrispondente da India e dal Sultanato dell’Oman. È autrice di sedici romanzi e opere narrative, oltre che di più di 200 articoli pubblicati su giornali e riviste.