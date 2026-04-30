Un omaggio a San Carlo Acutis: a lui intitolata la piazzetta della scuola di Sant'Andrea in Besanigo

"È una figura che parla con semplicità, capace di unire valori profondi e vita quotidiana", evidenzia il sindaco di Coriano

Domenica 3 maggio il Comune di Coriano intitolerà a San Carlo Acutis la piazzetta antistante la scuola dell’infanzia “La Coccinella”, in località Sant’Andrea in Besanigo. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Ugolini, gli assessori e le autorità civili e religiose.

San Carlo Acutis, giovane vissuto nei primi anni Duemila, è oggi una figura capace di parlare soprattutto ai più giovani, per la sua testimonianza semplice e concreta, capace di unire fede, quotidianità e attenzione agli altri.

Un legame particolarmente significativo è quello con la Parrocchia di Sant’Andrea in Besanigo, da tempo sensibile alla figura del santo. In questo contesto si inserisce anche l’impegno di don Davide, che ha reso possibile l’arrivo in parrocchia di una reliquia di San Carlo Acutis, contribuendo a rafforzarne la devozione e la conoscenza all’interno della comunità.

La scelta assume un significato ancora più forte anche per la collocazione della piazzetta, accanto a una scuola dell’infanzia e alla Casa Simoncelli: luoghi di crescita, relazioni e futuro.

“Intitolare questo spazio a San Carlo Acutis – dichiara il Sindaco Gianluca Ugolini – significa offrire alla nostra comunità, e in particolare ai più giovani, un riferimento positivo, vicino alla loro esperienza. È una figura che parla con semplicità, capace di unire valori profondi e vita quotidiana. Abbiamo scelto un luogo vissuto ogni giorno, perché il suo esempio possa accompagnare, anche in modo discreto, il cammino delle nuove generazioni.”