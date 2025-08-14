Un pomeriggio magico in spiaggia con Babbo Natale e “Il Mercato del Mare”

L’evento dei bagnini di Rimini porta magia, sapori romagnoli e divertimento per grandi e piccini

I bagnini di Rimini del progetto “Il Mercato del mare” hanno superato ogni aspettativa con il loro evento presso i bagni 143-144 di Rimini sud, che ha visto un ospite d'eccezione: Babbo Natale, che ha scambiato la sua slitta per un moscone e le renne per le onde del mare. Dalle 18:00 alle 19:30, una folla di persone, tra cui molti bambini, ha potuto incontrarlo di persona.

L'atmosfera era magica, e Babbo Natale non ha resistito alla tentazione di immergersi nel gusto e nelle tradizioni locali. Con i piedi nell'acqua e il profumo di salsedine, ha percorso l'itinerario culinario, assaporando tutte le eccellenze romagnole. Tra risate e sguardi di meraviglia, ha gustato la pregiata mora romagnola de Le Carni di Migani, ha intinto il pane nell'olio extravergine dei nostri colli e ha sorseggiato un buon bicchiere di Rebola, offerto dai sommelier del territorio, i prodotti tradizionali di Cupioli, una birra artigianale di Spadoni e i sapori autentici di Verderame e tanti altri produttori locali.

Un momento di divertimento, per grandi e piccoli, che si unisce alla tradizione grazie ai giochi portati da Scombussolo giochi per tutti.

"È stata una delle migliori vacanze della mia vita", ha dichiarato Babbo Natale, "il mio sacco era pieno di doni, ma me ne vado con la pancia piena di sapori e il cuore pieno di racconti indimenticabili!". Ha promesso di tornare l'anno prossimo e ha ringraziato i bagnini per avergli offerto un'esperienza così speciale, unendo l'atmosfera natalizia con il calore dell'estate.

All’evento Babbo Natale ha portato un regalo alle autorità e ai bagnini del progetto del Mercato del Mare.

Turisti e riminesi innamorati della degustazione con i pedi nell’acqua, un nuovo modo di assaporare la tradizione dove l’entroterra si unisce al mare.