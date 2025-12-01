Un pomeriggio per scoprire la Scuola dell’Infanzia San Simeone a Montefiore Conca

Giovedì 4 dicembre le famiglie potranno conoscere docenti, servizi e spazi immersi nel Bosco di Serbadone

La Scuola dell’Infanzia San Simeone di Montefiore Conca apre le proprie porte alle famiglie con l’Open Day in programma giovedì 4 dicembre 2025, dalle ore 17.00 alle ore 18.00, nei locali di Via San Simeone n. 2. Sarà un’occasione preziosa per conoscere da vicino il personale docente, approfondire il programma educativo e scoprire l’approccio pedagogico che caratterizza la scuola.

Nel corso del pomeriggio i genitori potranno visitare l’intera struttura, situata nel suggestivo contesto naturalistico del Bosco di Serbadone, un ambiente che rappresenta uno dei punti di forza della scuola e che arricchisce quotidianamente l’esperienza dei bambini. Durante la visita sarà possibile vedere gli spazi dedicati alle attività didattiche, gli ambienti destinati al gioco e le aree esterne recentemente rinnovate, pensate per favorire il benessere, la socialità e la crescita armoniosa dei più piccoli.

La scuola illustrerà inoltre i principali servizi a disposizione delle famiglie, tra cui la mensa interna, il servizio di trasporto con pulmino e l’organizzazione delle classi, caratterizzate da numeri ridotti per garantire attenzione personalizzata e un ambiente sereno. L’incontro rappresenterà anche un momento utile per ricevere informazioni sulle modalità di iscrizione, riservate ai bambini nati entro il 30 aprile 2024.