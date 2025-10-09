Un water abbandonato in via Latina: “È la fine”. La segnalazione

A Miramare un residente segnala un sanitario lasciato accanto ai bidoni dei rifiuti: “Culmine del degrado e della maleducazione”

Ha probabilmente confuso il nome della via ("Latina") credendo che fosse una "latrina" chi ha lasciato un water vicino al bidone dell'immondizia. La segnalazione al 3478809485 arriva da un residente di Miramare di Rimini. Vicino al bidone per i rifiuti "piccoli" fanno bella mostra di sé un sacchetto abbandonato e un water. "E' la fine" scrive il nostro lettore definendo la situazione "il culmine del degrado e della maleducazione".

