Una corsa per tutti nel cuore della Valmarecchia: torna la "Corri Verucchio"

Domenica 7 giugno la 39esima edizione

Villa Verucchio si prepara ad accogliere una nuova giornata dedicata allo sport e alla convivialità con la 39ª edizione della “Corri Verucchio”, la tradizionale gara podistica non competitiva organizzata dal Gruppo Podistico Villa Verucchio con il patrocinio del Comune di Verucchio. L’appuntamento è fissato per domenica 7 giugno 2026 in Piazza Europa, con ritrovo alle ore 8 e partenza prevista alle 9.

L’iniziativa, aperta a tutti senza limiti di età, invita cittadini, famiglie, appassionati della corsa e semplici camminatori a vivere una mattinata all’aria aperta tra movimento, benessere e scoperta del territorio. Il percorso, disponibile nelle distanze di 5 e 10 chilometri, si svilupperà lungo tratti pianeggianti tra asfalto, pista ciclabile, strade bianche e sentieri immersi nel verde, offrendo ai partecipanti l’occasione di apprezzare le bellezze naturali dell’entroterra riminese.

La manifestazione si conferma come uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello sport all’aria aperta, grazie a un’atmosfera inclusiva e festosa che ogni anno richiama numerosi partecipanti. Non sarà soltanto una gara, ma un momento di aggregazione e condivisione, pensato per promuovere uno stile di vita sano e attivo.

Le iscrizioni saranno aperte a tutti con un contributo di partecipazione di 3 euro. Gli organizzatori hanno inoltre previsto premi per tutti gli iscritti e riconoscimenti speciali per i primi arrivati, oltre alla premiazione delle prime quindici società con almeno dieci partecipanti. Al termine della manifestazione sarà disponibile un ricco ristoro finale, mentre lungo il percorso saranno presenti punti di ristoro intermedi per garantire assistenza e comfort ai partecipanti.

Grande attenzione sarà dedicata anche alla sicurezza: nell’area di partenza e arrivo sarà infatti presente un servizio medico con ambulanza.

Gli organizzatori invitano la cittadinanza e gli sportivi del territorio a partecipare numerosi, indossando scarpe comode, sorriso e tanta voglia di stare insieme. “Corri con noi… verso la natura” sarà il filo conduttore di una giornata che unirà sport, amicizia e valorizzazione del territorio di Villa Verucchio.