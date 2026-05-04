Una domenica a pedali: Misano in Bici fa il pieno di partecipazione

Famiglie e giovani in sella per l’ambiente

Misano in Bici si conferma un evento sempre più sentito e partecipato dai misanesi: circa in 300 hanno partecipato, ieri, alla pedalata per le EcoVie di Misano Adriatico, organizzata dal Comune nell’ambito dell'iniziativa nazionale FIAB Bimbimbici.

Scopo della manifestazione è quello di promuovere l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto ecologico, affinché possa sedimentarsi nelle abitudini dei cittadini, ma anche di vivere il territorio da un punto di vista inedito e suggestivo.

“Questa manifestazione rappresenta non solo un momento di aggregazione e condivisione per la nostra comunità, ma anche un segnale concreto della crescente sensibilità verso i temi della sostenibilità e della mobilità dolce – le parole dell’Assessore all’ambiente Nicola Schivardi -. Vedere così tanti cittadini, famiglie e giovani scegliere la bicicletta come mezzo per vivere il territorio è motivo di grande orgoglio. Eventi come questo dimostrano che è possibile coniugare benessere, rispetto per l’ambiente e valorizzazione del nostro splendido territorio. Come Amministrazione continueremo a investire in iniziative che promuovano stili di vita sostenibili e a lavorare per rendere Misano Adriatico sempre più a misura di ciclista. Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato e contribuito al successo della manifestazione, dai Comitati Cittadini che ci hanno aiutato a coordinare l’accesso nei vari punti del percorso e a fornire i ristori all’Associazione Valle del Conca che ha collaborato al rinfresco finale”.