"Una notte al Piper": la magia degli anni ’60 rivive al Parco della Casa Rossa

Concerto gratuito con la Dino Gnassi Band per omaggiare l’epoca d’oro della musica

Caterina Caselli, Lucio Battisti, Loredana Bertè, Mia Martini, Rita Pavone, Nino Ferrer, Fred Bongusto, poi ancora Rokes, Equipe 84, Dik Dik, Pecore Nere, Mal e i Primitives, Formula Tre, Ricchi e Poveri, New Trolls, Le Orme e i Pooh. Senza dimenticare la ragazza del locale per eccellenza, Patty Pravo. Sono alcuni dei nomi che hanno contribuito al mito del Piper: un luogo a cui deve molto anche la sprovincializzazione della musica in Italia, in grado di attrarre gruppi come Procol Harum, Byrds, Pink Floyd, Genesis, Sly and Family Stone, poi David Bowie, Lionel Hampton e Duke Ellington, Jimi Hendrix e Nirvana. Quella magia rivivrà domani sera (6 agosto, ingresso gratuito) al parco della Casa Rossa ne "Una notte al Piper", concerto firmato Dino Gnassi Band con inizio alle ore 21.30.