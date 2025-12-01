Una settimana tra cinema, musica, teatro e magia del Natale: Rimini accende dicembre
A Rimini si apre una settimana ricchissima di eventi, tra cultura, spettacolo, sostenibilità e atmosfere natalizie
Si parte lunedì 1° dicembre al Teatro Galli con il lancio di “Comuné”, la prima Comunità Energetica Rinnovabile di Rimini. Un evento-spettacolo aperto a tutti, arricchito dall’intervento narrativo di Roberto Mercadini, dedicato al valore umano e culturale dell’energia condivisa.
Mercoledì 3 dicembre, sempre al Teatro Galli, va in scena “Tanti Sordi. Polvere di Alberto”, lo spettacolo di Frosini/Timpano che ripercorre la storia italiana attraverso la figura di Alberto Sordi.
Giovedì 4 dicembre, per la 76ª Sagra Musicale Malatestiana, la WunderKammer Orchestra propone il concerto “Il fatal dono della bellezza”, ispirato alla visione poetica dell’Italia di Lord Byron.
Domenica 7 dicembre torna, dopo quattordici anni, il Premio Fellini: l’edizione 2025 celebra Alfonso Cuarón, ospite al Teatro Galli per una conversazione con Gian Luca Farinelli. In serata il regista introdurrà il suo film Roma al Cinema Fulgor. A corredo del Premio, il ciclo cinematografico “Cuarón in controcampo”, in programma ogni sabato fino al 17 gennaio.
Nel fine settimana si accende l’atmosfera natalizia: dal 5 dicembre i Palazzi dell’Arte ospitano Natale ai Palazzi, un pop-up tra natura, creatività e installazioni luminose. Dal 6 all’8 dicembre, la Vecchia Pescheria accoglie la mostra-mercato dei prodotti tipici riminesi.
L’8 dicembre torna anche Borgo Solidale, il villaggio del volontariato nel Borgo San Giuliano, arricchito dal dolce tradizionale cantarella e dal nuovo festival corale Canta la Cantarella. Il borgo prosegue poi le attività per tutto il mese con Borgo Natale.
Il porto si anima con il grande Presepe di sabbia di Marina Centro, il Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio. Novità 2025 è Sguilla, la nuova pista sul ghiaccio a Viserbella. Numerosi anche i presepi artistici, dal Presepe marinaro di Viserbella alle installazioni luminose sul Ponte della Resistenza.
Per i più piccoli e le famiglie, aperti i parchi Italia in Miniatura e Fiabilandia, oltre alle attività di Wonderland 2025 a Viserba.
Completano il programma conferenze, concerti e spettacoli, come: la presentazione del libro di Chiara Saraceno (5 dicembre); il nuovo disco di Filippo Malatesta al Teatro degli Atti (6 dicembre); il concerto L’Amore… all’Opera! di Rimini Classica (7 dicembre); l’Operetta Cin ci là (8 dicembre).
Dal 5 all’8 dicembre, la Fiera di Rimini ospita inoltre Ginnastica in Festa, quattro giorni dedicati allo sport nazionale.