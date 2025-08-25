UniCredit sale al 26% in Commerzbank: nessuna richiesta di posti in CdA

La banca italiana consolida la partecipazione e si prepara a salire fino al 29%. Mercati positivi: bene i titoli a Milano e Francoforte

UniCredit ha annunciato di aver incrementato la propria quota in Commerzbank fino a circa il 26%, già consolidata nei conti. La banca guidata da Andrea Orcel ha inoltre precisato che la restante posizione sintetica sarà trasformata in azioni fisiche nel tempo, portando così la partecipazione complessiva fino a circa il 29%.

In una nota ufficiale, l’istituto ha chiarito che al momento non è prevista alcuna richiesta di rappresentanza nel consiglio di amministrazione della banca tedesca.

La notizia è stata accolta positivamente dai mercati: a Piazza Affari, UniCredit ha guadagnato lo 0,62%, mentre a Francoforte Commerzbank è salita dello 0,6%.

L’operazione conferma la volontà di UniCredit di rafforzare la propria presenza strategica in Germania, senza però forzare la mano sugli assetti di governance della seconda banca del Paese.