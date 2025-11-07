Unità, memoria e gratitudine: San Giovanni in Marignano si riunisce per il Giorno delle Forze Armate

Domenica 9 novembre le celebrazioni con autorità, studenti e cittadini per ricordare il sacrificio di chi ha difeso la libertà del Paese

Domenica 9 novembre si terrà la celebrazione della Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate, ricorrenza che ogni anno, in occasione del 4 novembre, ricorda il sacrificio di chi ha combattuto per la libertà del Paese e rende omaggio al prezioso impegno delle Forze Armate in Italia e nel mondo.

Le celebrazioni avranno inizio alle ore 9.45 in Piazza Silvagni, dove le autorità civili e militari si riuniranno presso il Monumento ai Caduti per la deposizione della corona d’alloro. Seguiranno l’intervento della Sindaca Michela Bertuccioli, l’accompagnamento del Corpo Bandistico e il contributo degli studenti della scuola secondaria dell’Istituto Comprensivo Statale, che proporranno letture e riflessioni dedicate ai valori della pace, della memoria e dell’unità.

A seguire, il corteo si muoverà verso il cimitero e il Viale delle Rimembranze per la deposizione della corona d’alloro presso l’Altare della Patria.

La mattinata si concluderà con la Santa Messa in suffragio dei caduti, che sarà celebrata alle ore 11.15 nella chiesa di San Pietro Apostolo.