Urbanistica a Milano, sei interrogati dal Gip: Tancredi si difende, il Pd sostiene Ricci

Interrogatori in corso sull'inchiesta milanese. L'ex assessore nega favoritismi, mentre l'ex sindaco di Pesaro sarà sentito il 30 luglio

Giornata decisiva per l’inchiesta sull’urbanistica a Milano. Davanti al giudice per le indagini preliminari si sono presentati sei indagati, tra cui l’ex presidente della Commissione Paesaggio del Comune, Marco Marinoni, che ha scelto di non rispondere alle domande e ha depositato una memoria difensiva. «Non esiste alcun sistema corruttivo – ha dichiarato – si tratta di giudizi morali e di un processo alla città».

A difendersi nel merito, invece, è stato l’ex assessore all’Urbanistica Giancarlo Tancredi, ascoltato per circa un’ora e mezza. «Ho sempre agito nell’interesse del Comune – ha affermato – e non ho mai favorito Marinoni o altri». Ora spetterà al Gip decidere se adottare misure cautelari nei confronti degli indagati.

L’indagine ha intanto un altro fronte aperto: sarà sentito il prossimo 30 luglio Matteo Ricci, ex sindaco di Pesaro e attuale candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Marche, indagato per corruzione insieme ad altre 23 persone. Se il Movimento 5 Stelle esprime perplessità, il Partito Democratico ribadisce il proprio sostegno: «Siamo fiduciosi che Ricci potrà proseguire nella sua corsa a governatore», dichiarano i vertici del partito.