Urso apre all'ingresso dello stato nella nuova Ilva

“Un’ipotesi piuttosto realistica”, afferma il ministro davanti alla Commissione Industria del Senato

Il ministro del Made in Italy, Adolfo Urso, ha manifestato un’apertura concreta all’ipotesi di una partecipazione statale nella nuova Ilva. Ascoltato in Commissione Industria al Senato, Urso ha definito tale possibilità “abbastanza realistica”, inserendola nel quadro della procedura di gara per la futura acquisizione del polo siderurgico.

“Ho sempre detto che una partecipazione pubblica poteva esserci se richiesta dal soggetto privato in corsa per la gara di acquisizione”, ha spiegato il ministro. Urso ha poi precisato che l’intervento dello Stato avrebbe l’obiettivo di sostenere e rafforzare un eventuale piano di rilancio: “Se necessario, può scendere in campo un investitore pubblico che rafforzi un eventuale piano di investimenti o realizzi con altri una proposta all'interno di una procedura di gara”.

L’apertura del ministro rappresenta un nuovo tassello nel percorso verso il futuro assetto dell’ex Ilva, sottolineando la disponibilità del governo a sostenere un progetto industriale ritenuto strategico per il Paese.