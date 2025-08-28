Us Open: Darderi e Paolini al terzo turno, Alcaraz elimina Bellucci

Oggi in campo Sinner contro Popyrin e Musetti contro Goffin

Agli Us Open arrivano buone notizie per il tennis azzurro. Luciano Darderi e Jasmine Paolini hanno staccato il pass per il terzo turno del torneo newyorkese. L’italo-argentino ha superato con autorità lo statunitense Spizzirri, mentre la tennista toscana ha avuto la meglio sulla serba Jovic, confermando l’ottimo stato di forma mostrato in questa stagione.

Nulla da fare invece per Mattia Bellucci, travolto dallo spagnolo Carlos Alcaraz. Il campione in carica, apparso in grande condizione, se la vedrà proprio contro Darderi nel prossimo match, in un confronto che promette spettacolo.

Tra i big, da segnalare le sorprese delle eliminazioni di Holger Rune e Casper Ruud, due protagonisti attesi del torneo. In campo femminile, invece, prosegue spedita la corsa della numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che ha superato senza difficoltà il suo impegno di giornata.

Oggi sarà il turno di altri due azzurri: Jannik Sinner sfiderà l’australiano Alexei Popyrin, mentre Lorenzo Musetti dovrà vedersela con il belga David Goffin. Due incontri che potrebbero regalare altre soddisfazioni ai colori italiani e confermare la crescente competitività del movimento tennistico nazionale.