US Open, esordio trionfale per Sinner: “Sono contento di stare bene”

Musetti avanti al secondo turno, delusione per Arnaldi e Sonego eliminati

Jannik Sinner non sbaglia al debutto agli US Open. Il numero uno del mondo ha liquidato il ceco Vit Kopriva, numero 87 del ranking Atp, con un netto 6-1, 6-1, 6-2 in poco più di un’ora e mezza. Una prova convincente che cancella i timori dopo il malore accusato a Cincinnati. “Sono contento di stare di nuovo bene, ho fatto il possibile per essere al meglio. Ora vedremo cosa succederà”, ha dichiarato l’altoatesino al termine dell’incontro.

Avanza anche Lorenzo Musetti, capace di rimontare il francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-7, 6-3, 6-4, 6-4.

Amare sorprese invece per Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego. Il primo ha sprecato un vantaggio di due set contro l’argentino Francisco Cerundolo, arrendendosi al quinto dopo aver sfiorato la vittoria (6-2, 6-3, 5-7, 4-6, 2-6). Stessa sorte per Sonego, battuto al quinto set dall’australiano James Schoolkate.

Il cammino azzurro a Flushing Meadows continua dunque con Sinner e Musetti, mentre Arnaldi e Sonego devono già salutare il torneo.