Usa invitano Italia e Germania ad aderire al Consiglio di Pace per Gaza

Mentre Washington cerca nuovi partner per il piano diplomatico sulla Striscia, a Gaza una neonata sfollata muore di freddo durante la tempesta Byron

L’amministrazione Trump ha invitato l’Italia e la Germania ad aderire al Consiglio di pace previsto nel piano per Gaza. Lo riporta Axios, citando due fonti informate sul dossier, secondo le quali Washington sta cercando un coinvolgimento più ampio dei Paesi europei nel percorso diplomatico pensato per la regione. L’obiettivo del Consiglio sarebbe quello di coordinare gli sforzi politici e di sicurezza legati alla ricostruzione e alla stabilizzazione della Striscia dopo mesi di conflitto.

Mentre si discute di diplomazia, sul terreno continua però l’emergenza umanitaria. A Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza, una bambina di appena otto mesi è morta la scorsa notte a causa del freddo. La città è stata colpita da piogge torrenziali, allagamenti e temperature in forte calo provocate dalla tempesta Byron. La piccola apparteneva a una famiglia sfollata per le operazioni militari israeliane e viveva in condizioni estremamente precarie.

“Pioveva e il freddo stava peggiorando. Improvvisamente, ho trovato la mia bambina immobile, morta”, ha raccontato la madre ad Al Jazeera, una testimonianza che riassume la drammaticità della situazione in cui si trovano migliaia di persone senza riparo adeguato.

Il caso della neonata solleva nuovamente l’allarme sulle condizioni di vita dei civili sfollati, mentre la comunità internazionale continua a discutere possibili soluzioni politiche e umanitarie per Gaza.