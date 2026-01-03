Uscita da sola dalle fiamme: Cattolica si stringe attorno a Eleonora, ferita nell'inferno di Crans Montana

Eleonora ustionata al viso, è in prognosi riservata

È ricoverata in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano Eleonora Palmieri, 29 anni, veterinaria residente a Cattolica, rimasta gravemente ustionata nell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno nella discoteca Constellation di Crans Montana, in Svizzera.

La giovane si trovava in vacanza con il fidanzato Filippo Bonifacio e un’amica. L’incendio è divampato mentre stava entrando nel locale: travolta dalla folla in fuga, è riuscita comunque a uscire da sola, riportando ustioni al viso e alle mani. All’esterno è stata soccorsa dal fidanzato, che l’ha portata in auto all’ospedale di Sion; successivamente è stata trasferita in elisoccorso a Milano. Le sue condizioni sono stabili, la vista non sarebbe compromessa, ma il percorso di recupero sarà lungo.

La Procura svizzera ha aperto un’inchiesta per incendio colposo, omicidio colposo e lesioni. Il bilancio del rogo è di 47 vittime e oltre cento feriti, tra cui diversi italiani. Le comunità di Cattolica e San Giovanni in Marignano si sono strette attorno alla famiglia della giovane.