Va dai carabinieri per denunciare la scomparsa del marito: scopre che è morto

L’uomo non aveva con sé né documenti né telefono e, in un primo momento, non era stato possibile identificarlo

Si è presentata in caserma per denunciare la scomparsa del marito, ma lì ha scoperto che l’uomo era già morto da quasi 24 ore. La donna, in vacanza a Rimini con il coniuge e alcuni amici, è ancora sotto choc.

Il 60enne era stato trovato senza vita venerdì mattina in mare, all’altezza del Bagno 132 di Miramare. Era riverso a faccia in giù e privo di battito. L’ipotesi è quella di un malore durante il bagno.

L’uomo non aveva con sé né documenti né telefono e, in un primo momento, non era stato possibile identificarlo. Dopo il ritrovamento, la Capitaneria di Porto aveva avviato le ricerche di eventuali familiari o conoscenti.

La moglie si era allarmata non vedendolo rientrare in hotel per il pranzo. Dopo una notte di apprensione, nella mattinata successiva è stata accompagnata in caserma da alcuni amici: qui ha scoperto la drammatica verità e ha riconosciuto il corpo del marito.

Il magistrato dovrebbe dare lunedì il nulla osta per la restituzione della salma.