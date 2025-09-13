Vacanze di settembre: oltre 10 milioni di italiani in viaggio

Confcommercio: cresce la spesa media (+3%), l’Italia scelta nel 78% dei casi

Settembre si conferma il mese delle ferie consapevoli. Secondo le stime di Confcommercio, sono oltre 10 milioni gli italiani che hanno deciso di partire nella seconda parte del mese, approfittando di prezzi più convenienti, minore affollamento e temperature ancora miti.

La spesa media per persona si attesta intorno ai 600 euro, con un incremento del 3% rispetto al 2022. La maggioranza dei viaggiatori – circa 6,4 milioni – opta per soggiorni brevi, di massimo due notti, privilegiando così esperienze mordi e fuggi, spesso in località vicine.

Le destinazioni italiane restano protagoniste: il 78% dei vacanzieri ha scelto mete nazionali, dalle città d’arte alle località balneari, fino alle zone montane. Per quanto riguarda le strutture ricettive, il 23% ha preferito l’albergo, mentre il 19% ha optato per i bed & breakfast, soluzioni sempre più apprezzate per flessibilità e convenienza.

Un trend che conferma come settembre, un tempo considerato bassa stagione, stia diventando sempre più il mese ideale per chi cerca qualità, risparmio e relax.