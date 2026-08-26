“Valconca in scena – Collodi 200” passa dal teatro alla musica

Completato il viaggio di “Pinocchio in Valconca” nei nove Comuni dell’Unione Valconca

“Valconca in scena – Collodi 200” prosegue il suo viaggio nei nove Comuni dell’Unione Valconca e, dopo tre settimane dedicate al teatro e alle avventure del celebre burattino, apre ora un nuovo capitolo all’insegna della musica. Con le rappresentazioni di Monte Colombo, San Clemente e Montefiore Conca si è infatti completato il percorso di “Pinocchio in Valconca”, il progetto teatrale itinerante di Città Teatro, mentre la rassegna culturale promossa dall’Unione Valconca entra nella sua seconda parte con “La musica del Paese dei Balocchi”.

Un ideale passaggio di testimone tra teatro e musica che mantiene intatta la formula alla base di “Collodi 200”: portare gli spettacoli nei borghi e nei luoghi più suggestivi della vallata, facendo dialogare cultura, territorio e comunità. Il prossimo fine settimana saranno Morciano di Romagna, Monte Colombo e Villa di Gemmano ad accogliere tre nuovi appuntamenti, tra Gypsy Jazz e grandi standard internazionali.

“Pinocchio in Valconca”, completato il viaggio nei nove Comuni

Il capitolo teatrale di “Valconca in scena – Collodi 200” ha completato il proprio percorso nell’ultimo fine settimana con tre appuntamenti molto diversi tra loro per luoghi, atmosfere e orari.

Venerdì 21 agosto Piazza Malatesta a Monte Colombo ha ospitato alle 19 il primo episodio dello spettacolo. Il borgo ha fatto da cornice alle avventure del burattino e al suo viaggio tra incontri, errori e scelte, con il pubblico coinvolto direttamente nella rappresentazione. Al termine dello spettacolo, un brindisi ha riunito spettatori, artisti e comunità.

Particolarmente suggestiva la tappa successiva, proposta all’alba di sabato 22 agosto a San Clemente. Alle 6 del mattino, sulla Terrazza di Piazza Mazzini, le prime luci del giorno e il panorama sulla Valconca hanno accompagnato il secondo episodio. Una scelta pensata per creare un legame ancora più stretto tra rappresentazione e paesaggio, con la mattinata conclusa da una colazione insieme agli artisti.

Il percorso di “Pinocchio in Valconca” ha quindi raggiunto la sua ultima tappa domenica 23 agosto alla Rocca Malatestiana di Montefiore Conca, dove alle 18.45 è andato in scena il terzo episodio. L'appuntamento ha completato un itinerario che, nell'arco delle tre settimane di programmazione, ha portato il progetto teatrale in tutti i nove Comuni dell’Unione Valconca. Anche a Montefiore la rappresentazione è stata seguita da un brindisi insieme al pubblico.

Ora spazio a “La musica del Paese dei Balocchi”

Il calendario di “Valconca in scena – Collodi 200”, dunque, non si ferma. La manifestazione proseguirà fino al 6 settembre e cambia linguaggio, passando dal teatro alla musica con “La musica del Paese dei Balocchi”, progetto affidato alla MYO – Mondaino Youth Orchestra e all’Orchestra di Fiati di Mondaino.

La seconda parte della rassegna prevede complessivamente nove concerti, con un programma che spazia dal jazz ai grandi standard internazionali fino alle colonne sonore del cinema per ragazzi. Anche in questa fase gli appuntamenti continueranno a muoversi attraverso la Valconca, utilizzando piazze, giardini e altri spazi del territorio come palcoscenici a cielo aperto.

Dal 28 al 30 agosto tre nuovi appuntamenti

Si riparte venerdì 28 agosto alle 18.30 a Morciano di Romagna, nel Giardino della Biblioteca Comunale, con il MYO Pompe Pulse Quartet e “Il fascino del Gypsy Jazz”. Al termine del concerto è previsto un brindisi con il pubblico.

Sabato 29 agosto alle 18.30 sarà invece Piazza Malatesta a Monte Colombo ad accogliere il MYO All Jazz Trio con “La magia dei grandi standards”, un percorso musicale attraverso alcuni dei brani più conosciuti del repertorio jazzistico internazionale. Anche in questa occasione la serata sarà accompagnata da un brindisi conclusivo.

Il fine settimana si completerà domenica 30 agosto alle 18.30 a Villa di Gemmano, in Piazza Pertini. Il MYO All Jazz Trio tornerà sul palco con “La magia dei grandi standards”, seguito dal momento conviviale insieme al pubblico.

“Valconca in scena – Collodi 200” è promossa dall’Unione Valconca insieme ai Comuni aderenti e coinvolge Gemmano, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo-Monte Colombo, Morciano di Romagna, Saludecio, Sassofeltrio e San Clemente. Un progetto diffuso che proseguirà nelle prossime settimane con l’obiettivo di valorizzare, attraverso teatro e musica, il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della vallata.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.