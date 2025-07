Valditara: "Chi boicotta l’orale della Maturità sarà bocciato"

Il ministro dell’Istruzione interviene dopo i casi di studenti che hanno rifiutato l’orale

Il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara è intervenuto oggi a Rai News 24 commentando il recente caso di due studenti veneti che hanno scelto deliberatamente di non sostenere la prova orale dell’esame di Maturità.

"Tra le riforme che stiamo per varare – ha dichiarato Valditara – c’è anche una riforma della Maturità. Comportamenti di questo tipo non saranno più possibili. Se uno studente non si presenta all’orale o decide volontariamente di non rispondere alle domande dei docenti, non perché non è preparato – quello può capitare – ma perché intende non collaborare o boicottare l’esame, dovrà ripetere l’anno scolastico."

Il ministro ha sottolineato come l’esame di Stato rappresenti un momento fondamentale del percorso formativo e non possa essere oggetto di atteggiamenti provocatori o di protesta. La riforma in arrivo, secondo quanto anticipato, conterrà misure più rigorose per garantire il rispetto delle prove previste.

Il caso dei due studenti ha riacceso il dibattito sull’atteggiamento degli studenti verso l’esame finale e sul significato stesso della prova orale, da sempre considerata centrale nella valutazione complessiva del percorso scolastico.