Valmarecchia sotto i riflettori di Linea Verde, Coldiretti: “Eccellenza da valorizzare”

La trasmissione Rai mette in luce la qualità e la tradizione della Valmarecchia, tra zootecnia, orticoltura e agriturismo

Coldiretti esprime soddisfazione per la valorizzazione dell’agricoltura della Valmarecchia

Coldiretti Rimini accoglie con orgoglio e soddisfazione la partecipazione dell’Azienda Agricola D’Elia Cono e della Società Agricola Gabrielli alla puntata di Linea Verde dedicata alla Valmarecchia, andata in onda lo scorso 13 luglio 2025 su Rai 1.

Due realtà associate storiche di Coldiretti, esempio concreto del modello agricolo italiano fondato su qualità, sostenibilità e radicamento nel territorio, sono così diventate portavoce di un messaggio importante: l’agricoltura italiana, e in particolare quella romagnola, è un’eccellenza europea fatta di unicità, primato e diversità produttiva.

La trasmissione ha saputo raccontare con autenticità il valore delle produzioni locali, mostrando le attività quotidiane di aziende che, come D’Elia Cono e Gabrielli, rappresentano l’anima del comparto agricolo della Valmarecchia: dalla zootecnia all’orticoltura, dall’agriturismo alla valorizzazione delle tradizioni.

In un momento storico in cui l’Europa discute di politiche agricole e di sostenibilità, Coldiretti sottolinea quanto sia fondamentale far emergere il modello italiano basato su distintività e qualità: agricoltura familiare, tutela del paesaggio, filiera corta e legame inscindibile con i territori.

Le aziende associate a Coldiretti, come quelle protagoniste della puntata, sono la prova concreta che questa visione non è solo possibile, ma è già una realtà viva e vitale.

Coldiretti Rimini ringrazia la redazione di Linea Verde per l’attenzione riservata alla Valmarecchia e rinnova il proprio impegno nel supportare le imprese agricole locali nel loro percorso di crescita e valorizzazione, convinta che far conoscere queste esperienze al grande pubblico sia il modo migliore per difendere e promuovere il primato del nostro comparto agricolo in Europa e nel mondo.