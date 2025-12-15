Vandali frantumano i vetri di due treni Rock: corse cancellate

Trenitalia Tper attende la perizia per quantificare i danni e presenterà denuncia

Nella notte due treni Rock di Trenitalia Tper in sosta nello scalo di Parma sono stati danneggiati dai vandali, con i vetri delle porte d’accesso frantumati. Tre corse sono state cancellate e una parzialmente, con i viaggiatori spostati sui treni successivi. L’assessora regionale ai Trasporti, Irene Priolo, ha definito l’atto “incivile e costoso, soprattutto per i pendolari”, sottolineando l’impegno a sostegno delle indagini delle Forze dell’ordine. Trenitalia Tper attende la perizia per quantificare i danni e presenterà denuncia.