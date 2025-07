Vandali sul treno per la Notte Rosa: caos e danni in viaggio verso Rimini

Ragazzi fuori controllo devastano un vagone: treno fermato a Cesena, identificati e ora rischiano denunce e risarcimenti

Sabato sera, poco prima delle 21, un gruppo di ragazzi diretti alla Notte Rosa ha vandalizzato un vagone del treno verso Rimini: bottiglie rotte, arredi distrutti e comportamenti aggressivi che hanno allarmato i passeggeri. Il convoglio si è fermato per circa mezz’ora alla stazione di Cesena, dove sono intervenuti Polizia, Carabinieri e Polizia Locale per far scendere e identificare i responsabili, forse sotto l’effetto di alcol o droghe. I danni sono stati rilevati dal personale di Ferrovie dello Stato: è in arrivo una richiesta di risarcimento e possibili denunce per danneggiamento.