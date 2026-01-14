Venduta come sposa a 14 anni: arresto convalidato per il 25enne

Il giovane resta in carcere: “Pensavo fosse maggiorenne”. La madre avrebbe ceduto la figlia tramite un intermediario

Il giudice ha convalidato l’arresto del 25enne accusato di lesioni, maltrattamenti e violenza sessuale su una 14enne che, secondo le indagini, sarebbe stata venduta e data in sposa dalla madre. L’uomo ha dichiarato di ignorare la minore età della ragazza.

La vicenda è emersa quando la giovane, fuggita durante una lite, è stata trovata in strada con evidenti segni di violenza. Il presunto matrimonio, mai formalizzato, sarebbe avvenuto ad Ascoli, dove la minore aveva vissuto con la famiglia dell’uomo. La difesa chiede una valutazione psichiatrica per il 25enne. Indagini in corso.