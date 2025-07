Venerdì 11 luglio: Festa del Sole al Bar A14 di Riccione

In consolle si alterneranno i DJ Rubens, Spranga, Paci e Massimo Rossi

Venerdì 11 luglio al Bar A14, in via Berlinguer 43 a Riccione, arriva la Festa del Sole. Dalle ore 19:00, ingresso libero per una serata all’insegna della musica, dell’energia e del divertimento. In consolle si alterneranno i DJ Rubens, Spranga, Paci e Massimo Rossi, per un vero e proprio viaggio musicale nel tempo, capace di far ballare tutte le generazioni.

Durante la festa ci sarà anche un raduno Abarth, per gli amanti dei motori e delle emozioni su quattro ruote. Si festeggeranno anche i compleanni di Silvia e Rubens, in un’atmosfera carica di entusiasmo e sorrisi.