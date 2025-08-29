Venezia: Julia Roberts regina del Lido, dopo Clooney ed Emma Stone

Alla Mostra del Cinema la diva americana debutta con il suo primo film al festival. Ieri riflettori accesi su George Clooney ed Emma Stone.

Nella terza giornata della Mostra del Cinema di Venezia l’attenzione è tutta per Julia Roberts. L’attrice premio Oscar approda per la prima volta al Lido con un film che segna il suo debutto ufficiale alla kermesse lagunare, trasformando la passerella del red carpet in uno degli eventi più attesi di questa edizione.

La serata di ieri non è stata da meno, con una vera e propria parata di stelle. Emma Stone ha conquistato pubblico e fotografi presentando Bugonia, il nuovo atteso film di Yorgos Lanthimos, in cui interpreta un’aliena. Poco dopo è arrivato George Clooney: l’attore, nonostante abbia saltato la conferenza stampa a causa di una sinusite, non ha rinunciato alla sua apparizione glamour davanti ai flash.

La Mostra prosegue dunque tra cinema e mondanità, confermando ancora una volta Venezia come palcoscenico privilegiato delle star internazionali.