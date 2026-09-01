Verdeazzurro 2026, Riccione ospita il 60° campionato nazionale Aics di atletica

Dal 4 al 6 settembre in gara 462 atleti da 14 regioni per oltre mille presenze attese

VerdeAzzurro 2026 entra nel vivo e porta sulla Riviera romagnola un nuovo grande appuntamento nazionale. Dal 4 al 6 settembre Riccione ospiterà il 60° Campionato nazionale AiCS di atletica leggera, insieme al 13° Memorial “Pietro Mennea” e al 3° Campionato nazionale paralimpico AiCS Open: 462 gli atleti iscritti, provenienti da 29 province e 14 regioni, ai quali si aggiungeranno tecnici, dirigenti e accompagnatori, per oltre mille presenze attese nel solo fine settimana dell’atletica.

È uno dei momenti centrali di VerdeAzzurro, il grande evento multisportivo di fine estate promosso da AiCS – Associazione Italiana Cultura Sport, in programma dal 23 agosto al 13 settembre tra Misano Adriatico, Riccione, Cervia, Cesenatico e Viserba di Rimini. Una manifestazione diffusa che mette insieme campionati nazionali, sport di base, attività paralimpica e inclusiva, formazione e sostenibilità e che, nell’arco di tre settimane, porterà sulla Riviera oltre 5mila tra atlete, atleti, tecnici e dirigenti, ai quali si aggiungono famiglie e accompagnatori. L’edizione 2026 è sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna e si svolge con il patrocinio dei Comuni di Cervia, Misano Adriatico e Riccione.

A Riccione sessant’anni di atletica AiCS

Il Campionato di Riccione segna un anniversario importante: sessant’anni di attività nazionale dell’atletica AiCS. In pista e sulle pedane si confronteranno atleti di tutte le fasce d’età, dagli Esordienti ai Senior e Master, in un programma che comprende velocità, mezzofondo e fondo, marcia, ostacoli, staffette, salti e lanci.

Accanto alle gare del Campionato nazionale si terranno il 13° Memorial “Pietro Mennea” e il 3° Campionato nazionale paralimpico AiCS Open, confermando uno dei caratteri distintivi di VerdeAzzurro: fare convivere nello stesso grande evento agonismo, sport promozionale e partecipazione di persone con differenti età e abilità.

«VerdeAzzurro racconta in maniera molto concreta che cosa intendiamo quando parliamo di sport per tutti – dichiara Bruno Molea, presidente nazionale AiCS –. L’atletica di Riccione ne è un esempio particolarmente significativo: celebriamo sessant’anni di storia del nostro Campionato nazionale mettendo insieme giovani, adulti, master e atleti paralimpici, in un contesto che non separa la competizione dall’inclusione e dalla responsabilità sociale. Ma VerdeAzzurro è soprattutto un grande progetto corale: discipline diverse, migliaia di persone e tanti territori della Riviera che per settimane diventano casa dello sport AiCS. Il sostegno della Regione Emilia-Romagna ci consente di rafforzare un modello di manifestazione che genera partecipazione, relazioni e anche un importante indotto per il territorio».

Frisoni: «Sport, inclusione e promozione del territorio»

«VerdeAzzurro è un appuntamento ormai consolidato nel calendario sportivo della nostra regione, capace di portare sulla Riviera oltre 5mila tra atlete, atleti, tecnici e dirigenti e di coinvolgere, per diverse settimane, numerose località, tra cui Misano Adriatico, Riccione, Cervia, Cesenatico e Viserba di Rimini – aggiunge Roberta Frisoni, assessora a Turismo, Commercio e Sport della Regione Emilia-Romagna -. Un grande evento organizzato da AiCS che tra i suoi punti di forza ha la capacità di abbracciare discipline molto diverse, dal pattinaggio artistico, con la Rassegna nazionale al Palasport di Misano che apre l’iniziativa, all’atletica, dalla pallavolo al padel, dalla pesca al karate inclusivo, e di rivolgersi ad atlete e atleti di differenti età e abilità. È questa l’idea di sport che vogliamo sostenere: uno straordinario strumento di salute e benessere, ma anche di inclusione, socialità e coesione per le nostre comunità, capace di educare al rispetto degli altri, contrastare ogni forma di discriminazione e promuovere una maggiore attenzione alla sostenibilità ambientale. Allo stesso tempo, manifestazioni come VerdeAzzurro confermano la forza degli eventi sportivi nella promozione del territorio come destinazione accogliente, dinamica e capace di offrire occasioni di vacanza attiva anche oltre i periodi di maggiore affluenza».

VerdeAzzurro è già in corsa: dal pattinaggio alla pesca

Mentre Riccione si prepara ad accogliere l’atletica, a Misano Adriatico prosegue la 50ª Rassegna nazionale di pattinaggio artistico “Memorial Sandro Balestri”, valevole come Campionato nazionale AiCS, iniziata il 23 agosto e in programma fino al 6 settembre al Palasport. È uno degli appuntamenti storici e più partecipati dell’intera stagione sportiva AiCS.

Si è invece appena concluso, al Lago Riviera di Viserba, il Campionato nazionale AiCS di pesca alla carpa. Il titolo 2026 è andato a Oscar Galuzzi di Coriano, primo con 49,500 chilogrammi di pescato, davanti a Georgi Tanchev Ivanov di Longiano, secondo con 44,800 kg, e al riminese Alessandro Biografi, terzo con 40,750 kg.

Il 5 e 6 settembre arriva anche il padel

In contemporanea con le giornate conclusive dell’atletica, il 5 e 6 settembre il Misano Sporting Club ospiterà il Campionato nazionale AiCS di padel, con gare di doppio maschile, femminile e misto. Un’altra disciplina che contribuisce a rendere VerdeAzzurro un contenitore capace di rappresentare anime molto differenti dello sport di base e promozionale.

A Cervia circa 100 partecipanti per il karate inclusivo

Nel fine settimana spazio anche allo stage di karate inclusivo a Cervia, che vedrà la presenza di circa 100 partecipanti. Un appuntamento che mette esplicitamente al centro l’accessibilità della pratica sportiva e la possibilità di condividere allenamento ed esperienza indipendentemente dalle differenti abilità.

L’iniziativa rafforza così uno degli assi portanti di VerdeAzzurro: utilizzare lo sport non soltanto come terreno di competizione, ma come strumento di inclusione, relazione e partecipazione sociale.

Gran finale con la pallavolo: 28 squadre e circa 600 presenze

A chiudere il programma saranno infine i Campionati nazionali AiCS di pallavolo, in calendario a Cervia dall’11 al 13 settembre.

Sono 28 le squadre iscritte, nelle categorie Under 14, Under 16, Under 18, Open Misto e Open Femminile, per un totale di 420 atleti. Considerando anche tecnici e accompagnatori, l’appuntamento genererà circa 600 presenze sulla Riviera per tre giorni di gare, socialità e confronto tra società provenienti da diverse parti d’Italia.

Con AiCS Ambiente sport e sostenibilità corrono insieme

A Riccione, durante le tre giornate dell’atletica, sarà presente anche AiCS Ambiente con uno stand dedicato alla sensibilizzazione ambientale.

Tutta VerdeAzzurro è organizzata secondo una logica “green” e nel rispetto della policy AiCS contro il consumo del territorio. Dal 4 al 6 settembre i volontari proporranno una Rifiuthlon®, gara a premi di raccolta dei rifiuti, una dimostrazione del progetto “Preventing Plastic Invasion” dedicato al riuso della plastica esausta e un talk nel quale la plastica sarà utilizzata come metafora per parlare di crescita interiore.

Un programma che completa il significato di VerdeAzzurro: non una semplice successione di campionati, ma un grande contenitore nel quale sport, inclusione, ambiente, turismo e comunità si incontrano lungo la Riviera romagnola.

Tutti gli appuntamenti di VerdeAzzurro sono gratuiti per il pubblico.



