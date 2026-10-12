Verucchio in lutto per la scomparsa di Riccardo, il padre: "Sarai sempre il mio piccolo Ricky"

Le autorità hanno deciso di non procedere con l'autopsia

Verucchio è ancora scossa dalla scomparsa del 18enne Riccardo Gualtieri, il giovane che ha perso la vita in un incidente domestico, avvenuto nel bagno di casa. Le autorità hanno deciso di non procedere con l'autopsia. È dunque stata una tragica fatalità a sottrarre il giovane all'affetto dei propri cari e degli amici. Tra loro, il padre, che ha scritto un breve e commovente messaggio sui social, accompagnandolo a una foto del figlio: "In questo bruttissimo momento voglio ricordarti così, felice e sereno, non so dove ora tu sia ma io ti immagino mentre stai volando in alto insieme agli Angeli, per me sarai sempre il mio piccolo Ricky. Il Babbo e la Mamma ti vogliono tanto bene e sarai sempre insieme a noi nei nostri cuori!!". Nei giorni scorsi era arrivato il cordoglio anche dell'Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia, la scuola frequentata da Riccardo ai tempi delle elementari: "In questo momento di infinito dolore, la Dirigenza, il corpo docente e tutto il personale dell'Istituto Comprensivo Ponte sul Marecchia esprimono il più profondo cordoglio e si stringono alla famiglia per la dolorosa perdita dell'ex alunno Riccardo Gualtieri Non dimenticheremo la sua presenza tra i nostri banchi e il tratto di strada percorso insieme. Vi siamo vicini con il cuore". Il giovane era studente di Liceo Scientifico e frequentava la Scuola Secondaria Superiore di San Marino.