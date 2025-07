Vergiano, lupi sbranano i cani: terrore davanti alle case

Un branco ha ucciso il cane di un’ex consigliera. Crescono gli attacchi agli animali e gli avvistamenti vicino alle abitazioni

A Vergiano, nel Riminese, cresce l’allarme per i sempre più frequenti attacchi dei lupi. Lunedì sera un branco ha aggredito e ucciso Tobia, il cane di Milena Falcioni, ex consigliera comunale, mentre si trovava davanti casa. Poche ore prima un lupo era stato scacciato mentre rovistava tra i rifiuti.

L’episodio si aggiunge a numerosi altri avvenuti nella zona: altri residenti riferiscono di aver perso più cani nel giro di pochi mesi. Si parla di una vera e propria “strage”, con un branco che si sarebbe stabilito stabilmente nei dintorni.

I carabinieri forestali e un esperto della Provincia hanno effettuato rilievi sul posto. Gli avvistamenti, anche vicino alle abitazioni, sono in aumento in tutta la provincia, ma i dati aggiornati sul numero di esemplari non sono stati resi pubblici da anni.