Verso la Mostra di Venezia: forfait di Gal Gadot

L’attrice israeliana non parteciperà alla kermesse dopo le polemiche sollevate da Venice4Palestine

Gal Gadot non sarà presente alla prossima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. L’attrice israeliana, protagonista accanto a Gerard Butler in In the Hand of Dante di Julian Schnabel, atteso fuori concorso, non figura tra le star che hanno confermato la loro partecipazione al Lido.

L’interprete di Wonder Woman era recentemente tornata al centro delle polemiche: il collettivo Venice4Palestine aveva chiesto alla Biennale di ritirare l’invito rivolto a lei, a Butler e a «qualunque artista e celebrità che sostenga pubblicamente e attivamente il genocidio».

Il festival prenderà ufficialmente il via il 27 agosto, mentre la cerimonia di consegna dei Leoni d’Oro è prevista per il 6 settembre.