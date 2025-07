Verso l’intesa in Campania: Schlein e De Luca dialogano su Fico candidato

Incontro tra la segretaria del Pd e il governatore campano: si apre il confronto senza veti su Roberto Fico, figura di sintesi per il campo progressista

Un passo avanti verso l’unità del centrosinistra in Campania. Ieri si è tenuto un incontro significativo tra Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, e Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania. Al centro del colloquio, la partita delle prossime elezioni regionali in programma per l'autunno.

Il nome che prende quota come possibile candidato del campo progressista è quello di Roberto Fico, ex presidente della Camera ed esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. Una figura considerata capace di tenere insieme le varie anime del centrosinistra, superando veti e divisioni che in passato hanno frenato ogni ipotesi di accordo largo.

De Luca, che ha escluso la propria candidatura al Consiglio regionale, non chiude la porta a Fico, ma pone una condizione politica chiara: lo svolgimento del congresso regionale del PD, commissariato ormai da aprile 2023. Una richiesta che punta a restituire piena rappresentanza al partito sul territorio prima dell'appuntamento elettorale.

Nel frattempo, il centrodestra si prepara a celebrare un traguardo simbolico: i mille giorni del governo Meloni. Durante il congresso della Cisl, la presidente del Consiglio ha lanciato un appello ai sindacati per un “Patto di responsabilità”, invitandoli a collaborare nell’interesse del Paese. Ma le difficoltà economiche, il malcontento sociale e le tensioni sul lavoro rendono il clima tutt’altro che celebrativo. Come ha osservato la stessa premier con un tocco di ironia: “Sembrano molti di più”.