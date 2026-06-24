Verucchio, al via “Arcana”: tre serate tra streghe, riti e antichi saperi

Dal 27 giugno al 29 agosto al Museo Archeologico e alla Rocca Malatestiana un percorso tra storia e leggenda con laboratori e degustazioni

Nelle serate del 27 giugno, 8 agosto e 29 agosto il Museo Archeologico e la Rocca Malatestiana di Verucchio ospiteranno “Arcana. Storie di streghe, rituali e saperi nascosti tra storia e leggenda”, una rassegna di tre appuntamenti dedicati all'esplorazione del rapporto tra storia e credenze. Attraverso un percorso che attraversa l'antichità, il Medioevo e l'età moderna, il pubblico sarà accompagnato alla scoperta di rituali, pratiche magico-religiose, superstizioni e tradizioni che nei secoli hanno plasmato il nostro immaginario.

Ogni appuntamento sarà arricchito da un laboratorio esperienziale finale, pensato per coinvolgere direttamente i partecipanti attraverso attività ispirate ai temi della serata. Inoltre, a partire dalle ore 19.30, sarà possibile partecipare a un picnic e degustare le specialità di Kiss My Piada'ss nelle suggestive location che ospitano gli eventi.

Il programma completo degli eventi:

Sabato 27 giugno alle ore 21.00 è in programma al Museo Archeologico di Verucchio “Foglia e le sue sorelle”. Dalle sacerdotesse villanoviane alle pratiche magico-religiose del mondo etrusco, greco e romano, una serata dedicata al ruolo delle donne, dei rituali e delle credenze nell'antichità. Un percorso suggestivo tra reperti, storie e testimonianze per riscoprire il volto più enigmatico del mondo antico. Al termine dell'incontro, i partecipanti realizzeranno un mazzetto propiziatorio a base di erbe.

Sabato 8 agosto alle ore 21.00 la Rocca Malatestiana di Verucchio propone “Eccellentissima Strega”. Tra Medioevo ed età moderna, una serata dedicata alle storie delle donne accusate di stregoneria tra Romagna ed Emilia. Attraverso documenti, testimonianze e racconti emergono le vicende di guaritrici, levatrici, erboriste e figure marginali che furono vittime di sospetti, paure e persecuzioni. Al termine dell'incontro, i partecipanti realizzeranno un talismano in argilla decorato con simboli alchemici.

Sabato 29 agosto alle ore 21.00 è in programma alla Rocca Malatestiana di Verucchio “Di Amore, di Morte e altro...”. Un itinerario tra filtri amorosi, erbe misteriose, formule segrete, sortilegi e antichi rimedi tramandati nei secoli. Un racconto coinvolgente dedicato alle pratiche e alle credenze che accompagnavano i momenti più delicati della vita, tra desiderio, protezione e destino. Al termine della serata, i partecipanti realizzeranno il proprio elisir ispirato agli antichi saperi legati a erbe, simboli e ritualità.

La partecipazione agli eventi è su prenotazione. I biglietti sono acquistabili online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Museo Archeologico