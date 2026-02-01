Verucchio, incendio in un garage: vicino dà l’allarme, nessun ferito

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Novafeltria

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di domenica in via San Giovanni Bosco, a Verucchio, dove un incendio è divampato nel garage al piano terra di una villetta. Erano circa le 15 quando un vicino ha notato del fumo uscire dalla struttura e ha immediatamente avvisato i proprietari, che si trovavano al piano superiore e non si erano accorti di nulla.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Novafeltria con un’autopompa serbatoio e una botte per il rifornimento idrico, supportati da un’ulteriore autobotte arrivata dal comando di Rimini. L’intervento tempestivo ha permesso di circoscrivere le fiamme ed evitare che il rogo raggiungesse l’abitazione sovrastante.

Non si registrano feriti. Restano da chiarire le cause dell’incendio, su cui sono in corso gli accertamenti dei Vigili del Fuoco.