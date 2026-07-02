Verucchio, sportello gratuito per la tutela dei consumatori: assistenza su bollette, contratti e truffe

Codici Emilia-Romagna rilancia il Punto di Ascolto attivo a Villa Verucchio

Problemi con telefonia, internet, acquisti online, truffe, contratti, pratiche bancarie e assicurative? Sono solo alcune delle situazioni per cui i cittadini possono ricevere assistenza gratuita presso il Punto di Ascolto attivo a Verucchio nell'ambito del progetto “Rete di punti di ascolto per l’assistenza e la tutela a favore dei consumatori utenti nelle aree montane e interne”, promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Nonostante l'utilità del servizio, molte persone ancora non conoscono questa opportunità presente sul territorio. Per questo Codici Emilia-Romagna rinnova l'invito ai cittadini a rivolgersi allo sportello per ricevere informazioni, orientamento e supporto senza alcun costo.

Il Punto di Ascolto rappresenta un'opportunità concreta per ricevere chiarimenti su controversie con aziende e fornitori, verificare bollette e contratti, ottenere indicazioni in caso di truffe o disservizi e conoscere meglio i propri diritti come consumatori.

Codici Emilia-Romagna ricorda che i servizi di assistenza dello sportello sono interamente gratuiti e invita tutti i cittadini di Verucchio e dei comuni limitrofi a contattarci e a usufruire del servizio.

Nel periodo estivo lo sportello sarà aperto mercoledì 8, 15 e 22 luglio dalle 15 alle 17, presso la sede dell’anagrafe (via Casale 117, Villa Verucchio).

È possibile contattare l’associazione tramite e-mail all’indirizzo [email protected] o al numero di telefono 0541.1502074.