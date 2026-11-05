Verucchio, una manifestazione degli studenti dopo gli atti vandalici a scuola

Venerdì 6 novembre al Parco delle Medie un incontro aperto a famiglie e amministratori

Una mattinata dedicata ai valori della scuola, al rispetto, alla solidarietà e al senso civico. È l’iniziativa promossa dall’Istituto comprensivo statale “Ponte sul Marecchia” per venerdì 6 novembre, alle 10.30, al Parco delle Medie di Verucchio, con una manifestazione aperta alle famiglie e ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa nasce in seguito ai gravi fatti del 31 ottobre che hanno colpito il plesso della scuola secondaria di primo grado e vuole essere un’occasione per riflettere sul significato della scuola e sul suo ruolo nella comunità.

«Per noi docenti significa partecipazione e, perciò, questa stessa domanda è stata posta ai nostri studenti», scrive la dirigente scolastica Susanna Boiani nella circolare rivolta alle famiglie. Saranno proprio le voci dei ragazzi a raccontare cosa rappresenta per loro la scuola, attraverso pensieri e riflessioni sui temi del rispetto, della solidarietà, del senso civico e della bellezza.

Il programma prevede alle 10.30 l’accoglienza dei partecipanti e i saluti introduttivi della dirigenza scolastica. Alle 10.45 spazio all’intervento intitolato “Cos’è per noi la scuola?”, con letture, pensieri e riflessioni a cura delle studentesse e degli studenti. Alle 11.10 sono previsti gli interventi dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, nella giornata di venerdì 6 novembre tutte le classi del plesso “Pazzini” di Verucchio svolgeranno le attività didattiche nella sede di Villa Verucchio, in via Tenuta Amalia 51. Le famiglie sono invitate ad accompagnare direttamente i figli nella sede di Villa Verucchio, rispettando il consueto orario scolastico.

La scuola descrive il luogo della manifestazione come «un luogo ferito, ma sempre pronto a ricostruire e ad accogliere la sua comunità». Un messaggio che vuole coinvolgere studenti, famiglie, insegnanti e istituzioni in un momento condiviso di vicinanza e partecipazione.