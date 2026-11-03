I fatti di Halloween Villa Verucchio, dopo il raid vandalico la scuola riapre mentre proseguono le indagini

Gli autori materiali delle devastazioni sarebbero in numero esiguo

La scuola media Pazzini di Villa Verucchio questa mattina (3 novembre) ha riaperto i battenti, dopo le devastazioni della sera di Halloween, a opera di un gruppo di giovanissimi. Secondo quanto riferisce Il resto del Carlino, prima dell'assalto alla scuola si sarebbero radunati diversi ragazzini, ma un numero più esiguo (6 o 7) avrebbe effettuato materialmente gli atti vandalici. E si parla di giovanissimi, di età compresa tra 11 e 16 anni. Anche le telecamere sono state distrutte, ma avrebbero registrato immagini, secondo quanto trapela: il tutto è al vaglio dei Carabinieri, che stanno intensificando le attività di indagine. I danni sono ingenti: decine di migliaia di euro. La mattina del 2 novembre il personale della vetreria Valmarecchia era all'opera per sostituire i vetri rotti, poi si provvederà a sistemare gli arredi.