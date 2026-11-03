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I fatti di Halloween

Villa Verucchio, dopo il raid vandalico la scuola riapre mentre proseguono le indagini

Gli autori materiali delle devastazioni sarebbero in numero esiguo

A cura di Riccardo Giannini Riccardo Giannini
03 novembre 2026 16:26
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Villa Verucchio, dopo il raid vandalico la scuola riapre mentre proseguono le indagini -
Villa Verucchio
Attualità
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La scuola media Pazzini di Villa Verucchio questa mattina (3 novembre) ha riaperto i battenti, dopo le devastazioni della sera di Halloween, a opera di un gruppo di giovanissimi. Secondo quanto riferisce Il resto del Carlino, prima dell'assalto alla scuola si sarebbero radunati diversi ragazzini, ma un numero più esiguo (6 o 7) avrebbe effettuato materialmente gli atti vandalici. E si parla di giovanissimi, di età compresa tra 11 e 16 anni. Anche le telecamere sono state distrutte, ma avrebbero registrato immagini, secondo quanto trapela: il tutto è al vaglio dei Carabinieri, che stanno intensificando le attività di indagine. I danni sono ingenti: decine di migliaia di euro. La mattina del 2 novembre il personale della vetreria Valmarecchia era all'opera per sostituire i vetri rotti, poi si provvederà a sistemare gli arredi.

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